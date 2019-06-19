Son Dakika Haberleri: ANTALYA İŞTEN KOVULMASINDAN SORUMLU TUTTUĞU USTABAŞINI BIÇAKLADI, TÜFEĞİ BOĞAZINA DAYAYIP POLİSE...
Son Dakika Güncel Haber

ANTALYA İŞTEN KOVULMASINDAN SORUMLU TUTTUĞU USTABAŞINI BIÇAKLADI, TÜFEĞİ BOĞAZINA DAYAYIP POLİSE...

37 dakika önce

ANTALYA'da paketçi olarak çalıştığı restoranda işine son verilen Tayfun Kır (28), bundan sorumlu tuttuğu ustabaşı Halil İbrahim Tunç'u göğsünden bıçakladı.

ANTALYA'da paketçi olarak çalıştığı restoranda işine son verilen Tayfun Kır (28), bundan sorumlu tuttuğu ustabaşı Halil İbrahim Tunç'u göğsünden bıçakladı. Bir süre sonra elinde av tüfeğiyle restorana geri dönen Kır, kapıda polisi görünce silahı boğazına dayayıp Tunç ile konuşmak istediğini söyledi. 1.5 saat sonra ikna edilen Kır, polis merkezine götürüldü.
Soğuksu Mahallesi Toroslar Caddesi 297 Sokak'taki restoranda paketçi olarak çalışan Tayfun Kır'ın işine birkaç gün önce son verildi. Tayfun Kır, bugün saat 14.00 sıralarında restorana gelerek, işten kovulmasından sorumlu tuttuğu Halil İbrahim Tunç'u göğsünden bıçakladı. Kır, daha sonra restorandan ayrılırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.
TÜFEK ALIP GERİ DÖNDÜ
Kısa süre sonra evden av tüfeğini alıp geri dönen Tayfun Kır, kapı önündeki polis ekiplerini görünce restoranın arka kısmına geçip silahı boğazına dayadı. Tayfun Kır, Tunç'un yanına getirilmesini, sadece konuşmak istediğini, gelmezse kendisini vuracağını söyledi. Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir, Tayfun Kır'ı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Kır'ın eylemini devam ettirmesi üzerine olay yerine özel harekat ekibi çağrıldı. 1.5 saatin sonunda ikna edilen Kır, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Halil İbrahim Tunç'un durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
ANTALYA İŞTEN KOVULMASINDAN SORUMLU TUTTUĞU USTABAŞINI BIÇAKLADI, TÜFEĞİ BOĞAZINA DAYAYIP POLİSE...
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:30 Kaynak: DHA
toroslar, polis, ibrahim tunç, tüfe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlat katili baba, bilgisayar başında fazla vakit geçiren oğlunu öldürdü Son Dakika! Erdoğan: Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi için gereğini yaparız Son dakika! Yeni askerlik sistemiyle ilgili nihai oylama 25 Haziran'da yapılacak Son Dakika! Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 18:07:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANTALYA İŞTEN KOVULMASINDAN SORUMLU TUTTUĞU USTABAŞINI BIÇAKLADI, TÜFEĞİ BOĞAZINA DAYAYIP POLİSE...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]