ANTALYA İşyerindeki tadilatta yangın - Son Dakika

İşyerindeki tadilatta yangın

Antalya'da bir işyerinde tadilat sırasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Site içerisinde kullanılmayan bir işyerindeki tadilat sırasında, depo kısmındaki talaş deposunda yangın çıktı. Depo kısmından duman yükseldiğini gören tadilatta çalışan işçiler, alevlere müdahale ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.