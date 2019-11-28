Son Dakika Haberleri: Antalya itfaiye eri yanmaktan kurtardığı kaplumbağayı su dökerek serinlentti
Son Dakika Güncel Antalya itfaiye eri yanmaktan kurtardığı kaplumbağayı su dökerek serinlentti - Son Dakika

Antalya itfaiye eri yanmaktan kurtardığı kaplumbağayı su dökerek serinlentti

6 saat önce

İtfaiye eri yanmaktan kurtardığı kaplumbağayı su dökerek serinlenttiAntalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiye İstasyonu, Sanayi Kavşağı'nda çıkan ot yangınına müdahale etti.

İtfaiye eri yanmaktan kurtardığı kaplumbağayı su dökerek serinlentti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiye İstasyonu, Sanayi Kavşağı'nda çıkan ot yangınına müdahale etti. Yangın sırasında alevlerin arasında kalan ve yanmak üzere olan kaplumbağayı fark eden itfaiye personeli kaplumbağaya su sıkarak serinletti.

Demre İlçesi Gökyazı Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda çıkan ot yangınına müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiye İstasyonu personeli, yangının ortasında kalan bir kaplumbağa buldu. Kaplumbağayı alevlerin arasından çıkaran itfaiye personeli yanmak üzere olan kaplumbağayı güvenli bir alana aldı ve üzerine su sıkarak serinletti. Özellikle arazilerde çıkan yangınlarda hayvanların yangına maruz kaldığını söyleyen itfaiye ekipleri, savunmasız halde kalan hayvanlara ellerinden geldiğince kurtarmaya ve yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

Antalya itfaiye eri yanmaktan kurtardığı kaplumbağayı su dökerek serinlentti

İtfaiye, Demre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:47 Kaynak: DHA
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