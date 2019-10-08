Antalya Jandarma'dan Kızılay'a 396 ünite kan bağışı
45 dakika önce
Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kızılay'a 396 ünite kan bağışlandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:26 Kaynak: İHA
Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kızılay'a 396 ünite kan bağışlandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli rütbeli personel, erbaş ve erlerin katıldığı etkinlikte, Kızılay'a 396 ünite kan bağışlandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki kan bağışı kampanyasında Kızılay yetkilileri duyarlılığından dolayı jandarma personeline teşekkür etti. - ANTALYA
Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde buldu Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi! Mağdur kadınlar kurtarıldı Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin Trump'ın olumlu açıklamalarıyla doların ateşi söndü! Kur 5,80'in altını gördü