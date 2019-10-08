Son Dakika Haberleri: Antalya Jandarma'dan Kızılay'a 396 ünite kan bağışı
Son Dakika Güncel Antalya Jandarma'dan Kızılay'a 396 ünite kan bağışı

Antalya Jandarma'dan Kızılay'a 396 ünite kan bağışı

45 dakika önce

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kızılay'a 396 ünite kan bağışlandı.

Antalya Jandarma'dan Kızılay'a 396 ünite kan bağışı, System.String[]

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kızılay'a 396 ünite kan bağışlandı.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli rütbeli personel, erbaş ve erlerin katıldığı etkinlikte, Kızılay'a 396 ünite kan bağışlandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki kan bağışı kampanyasında Kızılay yetkilileri duyarlılığından dolayı jandarma personeline teşekkür etti. - ANTALYA

Jandarma, Kızılay, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:26 Kaynak: İHA
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