ANTALYA-Jandarma denetimlerini artırdı - Son Dakika

ANTALYA-Jandarma denetimlerini artırdı

Jandarma denetimlerini artırdıANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri denetimlerini artırdı.

Jandarma denetimlerini artırdı ANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri denetimlerini artırdı. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gebiz ve Abdurrahmanlar mahallelerinde yaptıkları denetimde, vatandaşların kimlik ve görev belgesi kontrollerini yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Jandarma ekipleri kontroller sırasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 15 kişiye idari para cezası uyguladı. Diğer yandan alkollü araç kullandığı tespit edilen 1 kişiye de para cezası uygulanarak, ehliyetine el konuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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