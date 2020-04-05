ANTALYA-Jandarma, sokağa çıkması yasak olan vatandaşın tarlasını sürdü - Son Dakika

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ANTALYA-Jandarma, sokağa çıkması yasak olan vatandaşın tarlasını sürdü
6 saat önce
Jandarma, sokağa çıkması yasak olan vatandaşın tarlasını sürdü.
ANTALYA- Jandarma, sokağa çıkması yasak olan vatandaşın tarlasını sürdü
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:13 Kaynak: DHA
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