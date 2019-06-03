ANTALYA Jandarmadan ceza yerine şeker

Jandarmadan ceza yerine şeker Antalya
'nın Serik ilçesinde 9 günlük bayram tatilinde güvenlik önlemleri ve kontroller artırıldı. Kontrollerde sürücülere ceza yerine şeker ikramında bulunuldu ve uyarılar yapıldı.
Jandarmanın sorumluluk bölgesinde giriş noktalarında iki jandarma trafik timi, kontroller yapmaya başladı. Ekipler İçişleri Bakanlığı
'nca uygulamaya konulan 'Bu yolda hep birlikteyiz' projesinin devamı olan 'Dikkat sizden notlar bizden' projesi kapsamında sürücülere uyarılar yapıtı ve broşürler dağıttı. Jandarma ekipleri, birer trafik karnesi verdikleri sürücülere, bayram şekeri ve gül ikram etti.
Sürücüleri bayram tatili süresince dikkatli olmaları konusunda da uyaran jandarma trafik ekipleri, bayram tatili boyunca kontroller ve uyarıların devam edeceği belirtti.
GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ
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Jandarmanın denetimlerinden detaylar
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HABER- KAMERA Namık Kemal
KILINÇSERİK, (DHA
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(Tür: Yurt)