ANTALYA Jandarmadan dere yatağındaki ördeklere şefkat eli - Son Dakika
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ANTALYA Jandarmadan dere yatağındaki ördeklere şefkat eli

6 saat önce

Jandarmadan dere yatağındaki ördeklere şefkat eliAntalya'nın Kemer ilçesinde koronavirüsle (Covid-19) mücadele tüm hızıyla devam ederken, Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sokak hayvanlarına da şefkat eli uzattı.

Jandarmadan dere yatağındaki ördeklere şefkat eli

Antalya'nın Kemer ilçesinde koronavirüsle (Covid-19) mücadele tüm hızıyla devam ederken, Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sokak hayvanlarına da şefkat eli uzattı.Jandarma ekipleri, ilçe merkezindeki bir dere yatağında bulunan 150 ördeği her gün beslemeye başladı.

Kemer ilçesinde tüm dünyada olduğu gibi koronavirüsle (Covid-19) mücadeleler kapsamında birçok nokta dezenfekte ediliyor, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşların ihtiyaçları evlerinden çıkmadan gideriliyor. Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise sadece vatandaşları değil sokak hayvanlarıyla da ilgileniyor. Çamyuva'da bulunan ve vatandaşlar tarafından Küçük Göl olarak anılan dere yatağına vatandaşlar tarafından bırakılan ve sayıları üreme 150'yi bulan ördeklere jandarma ekipleri sahip çıktı. Her akşam devriye görevi için Çamyuva Karakolu'ndan çıkan asayiş timleri 20.00- 21.00 saatleri arasında dere yatağına gelerek kendi imkanlarıyla ve hayırseverlerin verdiği yiyecekleri ördeklere vererek aç kalmalarını engelliyor. Jandarma aracının gelmesiyle ses çıkarmaya başlayan ördekler ise besleneceklerini anlayıp, dere yatağının ortasında toplanıyor. Özellikle hafta sonu İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağında ördekleri besleyecek kimsenin olmaması nedeniyle jandarmanın yaptığı bu iyilik vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Çamyuva Jandarma Karakolu ekipleri sadece ördeklere değil çevrede bulunan sahipsiz kedi ve köpeklere de aldıkları mamaları dağıtıyor.

ANTALYA Jandarmadan dere yatağındaki ördeklere şefkat eli

Jandarma, Antalya, Çamyuva, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:13 Kaynak: DHA

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