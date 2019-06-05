ANTALYA Jandarmadan drone ile trafik uygulaması
1 saat önce
Jandarmadan drone ile trafik uygulamasıAntalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri drone ile havadan denetimli trafik uygulaması yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:02 Kaynak: DHA
Jandarmadan drone ile trafik uygulaması Antalya
'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri drone ile havadan denetimli trafik uygulaması yaptı.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramı
dolayısıyla sorumluluk bölgesi olan Gebiz
yolunda insansız hava aracı olan ve hareketli hedefleri takip eden gece termal kameralarla çekim yapabilen drone ile havadan uygulama yaptı. Kural ihlali yaptığı belirlenen araç sürücüleri durdurularak yasal işlem yapıldı.
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