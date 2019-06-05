Son Dakika Haberleri: ANTALYA Jandarmadan drone ile trafik uygulaması
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ANTALYA Jandarmadan drone ile trafik uygulaması

1 saat önce

Jandarmadan drone ile trafik uygulamasıAntalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri drone ile havadan denetimli trafik uygulaması yaptı.

Jandarmadan drone ile trafik uygulaması
Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri drone ile havadan denetimli trafik uygulaması yaptı.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramı dolayısıyla sorumluluk bölgesi olan Gebiz yolunda insansız hava aracı olan ve hareketli hedefleri takip eden gece termal kameralarla çekim yapabilen drone ile havadan uygulama yaptı. Kural ihlali yaptığı belirlenen araç sürücüleri durdurularak yasal işlem yapıldı.
ANTALYA Jandarmadan drone ile trafik uygulaması
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:02 Kaynak: DHA
Antalya, serik, Jandarma, Güncel
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