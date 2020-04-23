ANTALYA Jandarmadan engelli öğrenciye özel kutlama - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde Çamyuva Jandarma Karakolu ekipleri kemik ve kas erimesi rahatsızlığı bulunan 11 yaşındaki Mert Karatekeli'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evine getirdikleri pastayla kutlayıp, kendisine kitap hediye etti.

Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi'nde oturan 5'inci sınıf öğrencisi Mert Karatekeli'nin kas ve kemik erimesi rahatsızlığı olduğunu öğrenen Çamyuva Jandarma Komutanlığı ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde kutlamaya karar verdi. Jandarma ekipleri yaptırdıkları pastayla Mert'in evine gitti. Karşısında ellerinde pasta ile jandarma ekiplerini gören minik Mert mutluluğunu gizleyemedi.

Mert Karatekeli'ye pastasını veren jandarma ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıktan sonra ona ayrıca evde okuyabilmesi için kitap hediye etti. Mert Karatekeli'nin ailesi ise jandarmaya teşekkür etti.