Antalya Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu

Jandarmadan tarihi eser operasyonu Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Hitit, Roma
, Bizans ve Osmanlı dönemine ait 241 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin eserleri 500 bin Euro karşılığı satmak için pazarlık yaptığı iddia edildi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, bazı şüphelilerin Side
'de tatil yapan yerli ve yabancı turistlere tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine araştırma başlattı. Araştırma sonunda A.E. ve B.A.'nın Side turizm merkezinde tarihi eser satmaya çalıştığını belirledi. Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma timleri, şüphelilerin kullandığı otomobili Antalya- Manavgat D-400 karayolu Taşağıl
Mahallesi mevkiinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 70 bronz heykel, 14 heykel parçası, 1 bronz bileklik, 42 gümüş ve bronz sikke, 30 tarihi obje, 84 metal yüzük olmak üzere 241 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.
Şüphelilerin, Side'de satmaya çalıştıkları tarihi eserler için alıcılarla 500 bin Euro'ya pazarlık yaptıkları iddia edildi.