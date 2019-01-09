Antalya Jandarmadan Uyuşturucu Çetesine Şafak Baskını 14 Gözaltı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik 3 aydır sürdürdüğü çalışma kapsamında yapılan drone destekli operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik 3 aydır sürdürdüğü çalışma kapsamında yapılan drone destekli operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.



Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine geçen ekim ayında çalışma başlatıldı. Çalışma sonucunda Ulualan mevkisinde oturan 15 kişinin organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüphelilere yönelik 3 ay süresince fiziki ve teknik takibin yanı sıra drone ile de havadan takip eden jandarma ekipleri, şüphelilerin kaldığı 14 adrese bu sabah erken saatlerde baskın düzenledi.



14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ile Akseki Jandarma Komando Taburu'ndan 160 kişilik personel ve uyuşturucuyla mücadele köpek timlerinin katıldığı operasyonda 14 adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Baskında, aralarında kadın ve suça sürüklenen çocukların da bulunduğu Ü.K., H.K., M.D., E.K., S.K., T.K., M.K., H.K., M.K., Ş.K., M.K., Ş.K., T.K. ve Ü.K. gözaltına alındı. Aynı soruşturmada 1 kişinin de arandığı belirtildi.



ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



Şüphelilerin ev ve eklentileriyle araçlarında dedektör köpeklerle yapılan aramalarda 10 gram eroin, 228 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 77 sentetik uyuşturucu hap, 3 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 11 av tüfeği fişeği, 3 tabanca fişeği, video kayıt cihazı, 2 harici bellek, 2 cep telefonu, haberleşme için kullandıkları 2 'walkie talkie' denilen telsiz cihazı, 2 cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 234 lira ve 5 Euro ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemlerinin yapılması amacıyla jandarma komutanlığına götürüldü.



GÖRÜNTÜLER BASINLA PAYLAŞILDI



Uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik operasyonun ayrıntıları jandarma tarafından basınla da paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde şüphelilerin drone ile yapılan takibinin yanı sıra uyuşturucu satışı da yer aldı. Sivil jandarma personeline uyuşturucu satmak için pazarlıkların yer aldığı görüntülerde, şüphelilerin parayı görmeden uyuşturucuyu göstermediği ve fiyat konusunda çok sıkı pazarlık yaptığını görüldü. Sivil ekibin yanına gelen şüphelilerden birinin fiyatın pahalı olduğu, daha ucuza alındığının söylenmesinin ardından, 40'a alacaksan al, almayacaksan yürü, 2'si için 80 TL dediği görüntülerde yer aldı. Bir diğer uyuşturucu satıcısının kendi otomobilinden, Şurada ileride evlerin yanında duralım, vereyim dediği ve otomobilini park ettikten sonra 20'lik mi vereyim, 50'lik mi vereyim diyerek uyuşturucu sattığı görüldü.

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