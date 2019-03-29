Son Dakika Haberleri: Antalya Jandarmanın Bulduğu Çalınan Koyunlarına Sarıldı

Antalya Jandarmanın Bulduğu Çalınan Koyunlarına Sarıldı

5 dakika önce

Jandarmanın bulduğu çalınan koyunlarına sarıldıAntalya'da çalınan 6 koyunu jandarma tarafından bulunan Osman Çevik, sevincini hayvanlara sarılarak gösterdi.

Antalya Jandarmanın Bulduğu Çalınan Koyunlarına Sarıldı, System.String[]
Jandarmanın bulduğu çalınan koyunlarına sarıldı

Antalya'da çalınan 6 koyunu jandarma tarafından bulunan Osman Çevik, sevincini hayvanlara sarılarak gösterdi.

Osman Çelik'e ait 6 koyunun çalınmasının ardından harekete geçen jandarma istihbarat ekipleri, uzun saatler süren kamera takibinin adından şüphelilerin hırsızlıkta kullandığı kamyonetin plakasını belirledi. Kiraladıkları araca çalıntı plaka takarak hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli Y.P., T.Y. ile K.V.'nin yerini belirleyen jandarma, operasyon düzenledi. Şüpheliler, jandarmanın ihtarına uymayarak kamyonetle kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda kaldırıma çarparak duran kamyonetten inen ve kaçmayı sürdüren 4 şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kamyonetteki 6 koyun ise sahibi Osman Çelik'e teslim edildi. Koyunlarının bulunduğunu gören Osman Çelik, sevincini hayvanlara sarılarak gösterdi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:44 Kaynak: DHA

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