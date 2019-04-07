Antalya Judo Grand Prix'si 2'inci Gününde Türk Sporcular Madalya Kazanamadı
55 dakika önce
Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Grand Prix 2019'da ikinci gün geride kaldı.
Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Antalya
'da bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Grand Prix 2019'da ikinci gün geride kaldı. Azerbaycanlı Rüstem Oruçov 73 kilo erkekler finalinde kaybederken, Yunan judoka Elisavet Teltsidou ülkesine 5 sene sonra judo alanında ilk altın madalyasını kazandırdı.…
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:35 Kaynak: Youtube
Televizyon Çaldığı İçin Tutuklandı, "Hırsızlığa Devam, Zevkine Çalıyorum" Dedi!
Silah Pazarlığı Yaparken Katledilen Dilek'in Ölümünde, Sevgiliye 'İyi Hal İndirimi' ile 5 Yıl Hapis!
Şaziye Erdoğan, Altın Madalya Kazandı
1956'dan Bu Yana Mahalle Muhtarlığını Yürüten Aile, Muhtarlık Yarışını Kaybetti