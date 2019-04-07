Son Dakika Haberleri: Antalya Judo Grand Prix'si 2'inci Gününde Türk Sporcular Madalya Kazanamadı

Antalya Judo Grand Prix'si 2'inci Gününde Türk Sporcular Madalya Kazanamadı

55 dakika önce

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Grand Prix 2019'da ikinci gün geride kaldı.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Grand Prix 2019'da ikinci gün geride kaldı. Azerbaycanlı Rüstem Oruçov 73 kilo erkekler finalinde kaybederken, Yunan judoka Elisavet Teltsidou ülkesine 5 sene sonra judo alanında ilk altın madalyasını kazandırdı.…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:35 Kaynak: Youtube

Antalya, Genel
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