Son Dakika Haberleri: Antalya Judo Grand Prix'sinin Son Gününde Mikail Özerler Türkiye'ye Altın Madalya Getirdi

Antalya Judo Grand Prix'sinin Son Gününde Mikail Özerler Türkiye'ye Altın Madalya Getirdi

1 saat önce

Antalya'da 76 ülkeden 485 sporcunun madalya mücadelesi verdiği Antalya 2019 Judo Grand Prix'sinin üçüncü ve son gününde erkekler +90 kiloda yarışan Mikail Özerler altın madalyanın sahibi oldu.

Antalya'da 76 ülkeden 485 sporcunun madalya mücadelesi verdiği Antalya 2019 Judo Grand Prix'sinin üçüncü ve son gününde erkekler +90 kiloda yarışan Mikail Özerler altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye turnuvayı 1 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladı.…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:41 Kaynak: Youtube

Türkiye, Antalya, Genel
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