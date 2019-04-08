Antalya Judo Grand Prix'sinin Son Gününde Mikail Özerler Türkiye'ye Altın Madalya Getirdi
1 saat önce
Antalya'da 76 ülkeden 485 sporcunun madalya mücadelesi verdiği Antalya 2019 Judo Grand Prix'sinin üçüncü ve son gününde erkekler +90 kiloda yarışan Mikail Özerler altın madalyanın sahibi oldu.
Antalya
'da 76 ülkeden 485 sporcunun madalya mücadelesi verdiği Antalya 2019 Judo Grand Prix'sinin üçüncü ve son gününde erkekler +90 kiloda yarışan Mikail Özerler altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye
turnuvayı 1 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladı.…
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:41 Kaynak: Youtube
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