Antalya-kaçırdıkları suriyeli kardeşleri döven vatandaşları yakalandı - Son Dakika
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Antalya-kaçırdıkları suriyeli kardeşleri döven vatandaşları yakalandı

6 saat önce

Kaçırdıkları Suriyeli kardeşleri döven vatandaşları yakalandıANTALYA'nın Serik ilçesinde, kaçırdıkları Suriyeli 2 kardeşi dövüp, şantajla cep telefonlarındaki görüntüyü almaya çalıştığı iddia edilen 2 Suriyeli, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

Kaçırdıkları Suriyeli kardeşleri döven vatandaşları yakalandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kaçırdıkları Suriyeli 2 kardeşi dövüp, şantajla cep telefonlarındaki görüntüyü almaya çalıştığı iddia edilen 2 Suriyeli, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. Olayla ilgili 1 Suriyeli ise aranıyor.

Serik'e bağlı Burmahancı Mahallesi'nde yaşayan, Suriye uyruklu İhab Abdulkader (17) ve ağabeyi Ashraf Abdulkader (26), 2 gün önce jandarmaya giderek, 3 Suriyelinin kendilerini kaçırıp, dövdüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. 2 kardeş, ellerinde Iraklı kadına ait çıplak görüntü ve fotoğrafların bulunduğunu, 3 Suriyelinin bunları almak istediğini öne sürerek, şüphelilerin kendilerini minibüse bindirip, kaçırdığını, cep telefonlarını çaldıklarını, kimliklerini aldıklarını, 400 dolar ve kadının çıplak fotoğraflarını ertesi gün yanlarında getirerek, silmeleri karşılığında kimlik ve telefonlarını vereceklerini söyleyip, dövdüklerini iddia etti.

JANDARMA KİMLİKLERİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgede bulunan mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucu şüphelilerin kullandığı minibüsün plakasını belirleyen jandarma ekipleri, Burmahancı Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda Suriyeli Ahmet Hammadi (27) ve Casim El Humeyni'yi (26) yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Olaya karıştığı belirlenen Ahmed El Muhammed'in yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Antalya-kaçırdıkları suriyeli kardeşleri döven vatandaşları yakalandı

Jandarma, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:31 Kaynak: DHA
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