Son Dakika Haberleri: Antalya kadın sürücü ve engelli oğlunu trafikte sıkıştıran şüpheliler yakalandı
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Antalya kadın sürücü ve engelli oğlunu trafikte sıkıştıran şüpheliler yakalandı

1 saat önce

Kadın sürücü ve engelli oğlunu trafikte sıkıştıran şüpheliler yakalandıAntalya'da, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz ve yanındaki engelli oğlunu trafikte sıkıştırıp, polis rozeti göstererek tehdit ettiğini iddia edilen sürücü ve yanındaki kadın gözaltına alındı.

Kadın sürücü ve engelli oğlunu trafikte sıkıştıran şüpheliler yakalandı

Antalya'da, Akdeniz Otizm Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz ve yanındaki engelli oğlunu trafikte sıkıştırıp, polis rozeti göstererek tehdit ettiğini iddia edilen sürücü ve yanındaki kadın gözaltına alındı. Polis olmadığı belirlenen şüpheliler, iddiaları kabul etmedi.

Olay, 24 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Yüzde 90 ağır otizmli oğlu Atakan ile Varsak bölgesinden kent merkezine seyir halinde olan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın kullandığı otomobil, iddiaya göre 34 plakalı bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Şerit değiştirerek kendisini sıkıştıran otomobilden kaçan Baz, kavşakta sürücüyü uyardı.

'POLİS ROZETİ GÖSTERDİ' İDDİASI

Uyarının ardından iddiaya göre araçtaki bir kadın camı açıp, Baz'a el işaretleri yaparak hareket etti. Aracı kullanan sürücü ise kendi camını açarak Demet Çileli Baz'a doğru cüzdanını çıkararak polis rozetini gösterdi. Yaklaşık 2 kilometre boyunca Baz'ın kullandığı aracı takip eden sürücü, kırmızı ışıkta duran Baz'a küfür edip araçtan inmesini söyledi. Ancak yeşil ışık yanınca sürücü kent merkezine doğru ilerlemeye başladı. Aracı bir süre takip eden Baz, 112 Acil Merkezi'ne plakayı bildirerek ihbarda bulundu. Aracı takip ettiği anları da cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve yaşadıklarını anlatan Baz, sosyal medya hesabından paylaştı.

CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Oğlunun olayın etkisinden çıkmadığını belirten Baz, hem polise hem de CİMER'e şikayette bulundu.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şikayet üzerine inceleme başlatan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı plaka kaydından tespit ederek sürücü E.Ş. ve yanındaki K.B. adlı kadını gözaltına aldı. Şüpheliler polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Polis olmadıklarını, polis rozeti göstermediklerini, herhangi bir hakarette bulunmadıklarını, olayın trafikten kaynaklı bir tartışmadan ibaret olduğunu belirten E.Ş. ve K.B. de Demet Çileli Baz'dan şikayetçi oldu.

E.Ş. ve K.B. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Antalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:08 Kaynak: DHA
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