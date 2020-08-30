ANTALYA Kadınlar denizde bayrak açıp 30 Ağustos'u kutladı - Son Dakika

Finike'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında kendilerini 'Cumhuriyet kadınları' olarak tanımlayan bir grup kadın, plajda buluştu. Denize giren kadınlar hem bayrak hem de Atatürk portresinin bulunduğu bayraklı posteri açtı.

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