Son Dakika Haberleri: Antalya kadınlar, şiddete karşı oturma eylemi yaptı
Son Dakika Güncel Antalya kadınlar, şiddete karşı oturma eylemi yaptı

Antalya kadınlar, şiddete karşı oturma eylemi yaptı

1 saat önce

Kadınlar, şiddete karşı oturma eylemi yaptıAntalya Kent Konseyi öncülüğünde bir araya gelen kadın dernekleri, kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin nlenmesi için oturma eylemi yaptı.

Kadınlar, şiddete karşı oturma eylemi yaptı

Antalya Kent Konseyi öncülüğünde bir araya gelen kadın dernekleri, kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin nlenmesi için oturma eylemi yaptı.

Atatürk Parkı'ndaki Antalya Kent Konseyi binası önünde bir araya gelen kadınlar, 'Kadın cinayetlerini acil önle', 'Ölmek istemiyoruz', 'Şiddetle barışmayacağız' sloganları attı. Ellerinde dövizler taşıyan kadınlar, gece yarısına kadar eylemini sürdürdü. Grup adına açıklama yapan Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Kadın cinayetleri nasıl bugün başlamadıysa, kadınların şiddete isyanı da yeni değil. Kadınların öldürülmeden önce sesini duymak, cinayete varmadan erkek şiddetine engel olmak mümkün. Yeter ki buna dair bir toplumsal ve siyasi irade, buna yönelik politikalar olsun. Yerel ve merkezi politikaları belirleyenlere ve uygulayanlara, emniyet müdürlüklerine, savcılara, hakimlere, görevi korumak olan polislere, kadınları şiddet dolu evliliklere geri gönderen ailelere, bunu duyan akrabalara, sokaktan geçenlere, yani herkese sesleniyoruz, kadın cinayetlerini acil önle dedi.

Açıklamanın ardından gece yarısına kadar oturma eylemi yapan kadınlar dağıldı.

Antalya kadınlar, şiddete karşı oturma eylemi yaptı

Kent Konseyi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:08 Kaynak: DHA
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