Antalya Kadınlardan Sokak Hayvanları İçin Kermes

Antalya'nın Kemer ilçesinde sosyal medyada bir araya gelerek Kemer'in Kadınları Platformu'nu oluşturan kadınlar sokak hayvanlarına tıbbi malzeme alabilmek için kermes düzenledi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde sosyal medyada bir araya gelerek Kemer'in Kadınları Platformu'nu oluşturan kadınlar sokak hayvanlarına tıbbi malzeme alabilmek için kermes düzenledi.



Kemer'de sosyal medya üzerinden bir araya gelen 2 bin 396 üyesi bulunan Kemer'in Kadınları Platformu üyeleri, Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım Evi'ne tıbbi cihaz yardımı yapabilmek için, kermes düzenledi. Düzenlenen kermes kış ayında olmasına rağmen yerli ve yabancı birçok kişiyi ilçe merkezinde bulunan Kuğulu Park'ta bir araya getirdi. Kermeste platform üyesi kadınlar yaptıkları hediyelik eşyalar, yemekler ve giysileri satışa çıkardı.



Platform yöneticisi İpek Şevik, Kemer kadınlarının el ele vererek, el emeği göz nuru hediyelik eşya, yiyecek, içecek ve giysilerin satışlarıyla beraber elde ettikleri kazançlarını barınağımıza tıbbi malzemeler olarak bağışlayacağız. Kemer'in Kadınları Platformu'nun kuruluş amacı, Kemer'in kadınlarının el ele vererek, ihtiyaç sahiplerine destek olması, sokak hayvanlarına yardım etmesi içindir. Bu yolda bizlerle olan Kemer halkına çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinliklerimizi geleneksel bir şekilde devam ettirmeyi de sürdüreceğiz dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Öfkeli Adam, Arabasına Çarpan Sürücüyü Yumruk Darbeleriyle Bayılttı

Özge Özpirinçci, Sevgilisinin Doğum Gününü, Paylaştığı Duygusal Notla Kutladı

Ece Dizdar'la Aşk Yaşadığı İddia Edilen İlker Kaleli İsyan Etti: Kanıtlayın Oyunculuğu Bırakayım

Acun Ilıcalı'dan Boşanan Şeyma'dan Manidar Paylaşım: Bazen Sadece Bırakmanız Gerekir