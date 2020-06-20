ANTALYA KAHEV'den Babalar Günü filmi: Emanetiniz, emanetimizdir - Son Dakika

KAHEV'den Babalar Günü filmi: Emanetiniz, emanetimizdir

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) Başkanı Dr. Demet Orhan Başer, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşamını yitiren sağlık emekçilerinin çocuklarına destek olmayı sürdüreceklerini söyledi. KAHEV, 'Babalar Günü' nedeniyle özel bir film yayınlayarak sağlık çalışanlarının babalar gününü de kutladı.

Sosyal medya platformunda, Türkiye'nin her köşesinden ve yurt dışından binlerce kadın hekimin bir araya gelerek maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte zorlanan her yaş grubundan öğrenciye destek vererek başlayan iyilik hareketi, 2018 yılında 21 bin hekimin destek verdiği "KAHEV - Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı" olarak resmileşti.

YAŞAMINI YİTİREN BABALAR İÇİN KISA FİLM

KAHEV, dünyayı etkisini alan koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında hastanelerde görev alıp görevi sırasında yaşamını yitiren sağlık çalışanları ve çocuklarını da yalnız bırakmadı. "Emanetiniz, emanetimiz" kampanyası başlatan vakıf, sağlık çalışanlarının çocuklarına destek oluyor. Babalar Günü nedeniyle küçük bir kız çocuğunun, doktor babası ile olan ilişkisi ve pandemi nedeniyle ölüm haberi almasının anlatıldığı özel filmi paylaşan KAHEV, "COVID-19 pandemisine karşı mücadelede hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin evlatlarına eğitim desteği sağlamak adına başlattığımız 'Emanetiniz, Emanetimizdir' bağış kampanyasını devam ettirdiğimizi bildirmekten derin bir üzüntü duymaktayız" dedi. Film, adı İstanbul Ok Meydanı Hastanesi'ne verilen Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun aile fotoğraflarıyla son buluyor.

SAĞLIK ŞEHİTLERİNİN ÇOCUKLARI

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) Başkanı Dr. Demet Orhan Başer, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok sağlık emekçilerini tehdit eden koronavirüs (COVID-19) pandemisi yüzünden, bugüne kadar aralarında çok değerli hocalarında olduğu, memurundan, güvenlik görevlisine, eczacısından hemşiresine, işçisinden hekimine birçok sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini söyledi. Başer, "KAHEV üyeleri kadın hekimler olarak, bir yandan toplum sağlığını korumak adına halen etkisini sürdüren bu hastalığa karşı mücadelemizi, en ön saflarda ve hiçbir karşılık beklemeden, canımız pahasına sürdürüyor bir yandan da sağlık şehidi arkadaşlarımızın emaneti çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız, pandemi için kendi hayatlarını hiçe saydılar. Kahraman babalarımız, emanetiniz emanetimizdir" dedi.

İstanbul Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı'nın kızlarına eğitim hayatları boyunca sürecek burs vereceklerini söyleyen Dr. Başer, "Vakıf olarak çıktığımız bu yolda bugüne kadar, sağlık çalışanı çocuğu 20 evladımıza eğitim desteği sağlamış bulunmaktayız. Hepimizin sağlığı için canını veren çalışma arkadaşlarımızın bize emaneti çocuklarının eğitim hayatını güvence altına almak istiyoruz" diye konuştu.