Antalya Kahramanı Anıldı

Birinci Dünya Savaşı'nda Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul
Aker ve silah arkadaşlarının 9 Ocak 1917'de Kaş açıklarında demirleyen İngilizlerin Ben My Chree uçak gemisini batırmasının 102'nci yılı dolayısıyla Kaş ilçesinde anma programı gerçekleştirildi.
Kaş Belediyesinin desteğiyle Akdeniz
Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) tarafından Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları Halil İbrahim Günaydın ile Durmuş Savaşçı
için anma günü düzenlendi. Mustafa Ertuğrul Aker Hatıra Ormanı'nın da bulunduğu Kaş Bayındır Mevki'isi'nde yapılan anma programına Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer
, AKSAN Bilim Kurulu Başkanı Emekli Albay Dr. Suat Akgül, AKSAN proje koordinatörü Özer S. Özgüç, Türk Dünyası Platformu üyeleri, kamu kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kahramanları hatırlamak önemli
Programda konuşan Kaymakam Ulaş Akhan, bu ülke, bu millet, bu bayrak ve din uğruna şehit olan aziz insanlara duyulan saygıyı ifade etmek adına bugün bu kahramanları hatırlamanın önemini vurguladı.
Belediye Başkanı Halil Kocaer, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Meis Limanı'nda demirli deniz uçağı gemisini karadan topçu atışlarıyla batırarak dünya savaş tarihine adını yazdıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ile Çanakkale
'de 1912 yılında bir İtalyan gemisini batırmak suretiyle kahramanlığını tüm dünyaya duyuran Kaşlı Yusuf Ziya
Erdil'i anlatarak, " Bu kahramanların yeni nesillere aktarılması gerekir. Geçmişi geleceğe taşımak üzere bundan sonraki nesillere emanet edilerek ölümsüzleştirilecek bu alan önemlidir." dedi.
Dünyada ilk ve tek
AKSAN Bilim Kurulu Başkanı Emekli Albay Dr. Suat Akgül de Mustafa Ertuğrul'un dağ topuyla 4 bin 200 metre mesafeden o dönemin uçak gemisi Ben My Chree' yi çok kısa sürede başarıyla batırdığını i ifade ederek, "Bu, dünyada ilk ve tek olaydır. Kaş'ta toplanmamıza vesile olan gerekçe, dünyada top atışıyla ilk defa bir uçak gemisi batırılmıştır ve bu Kaş'ta olmuştur." diye konuştu.
Özer S. Özgüç ise bu iki kahraman adına birer anıt ve kitabe takdim ettiklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından, Mustafa Ertuğrul Aker Hatıra Ormanı giriş alanında törene katılan protokol ve davetlilerle dostluk ve barış anısına 2 adet zeytin ağacı dikildi. Kaş Limanı'ndaki çekek yerinde şehitler ve kahramanlar adına denize çelenk bırakıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
'na bağlı 'Gurbet' gemisi ziyaretiyle program sona erdi. - ANTALYA