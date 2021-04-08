ANTALYA KAMYONET TIR'A ARKADAN ÇARPTI, SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin TIR'a arkadan çarptığı kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Serik ilçesi D-400 karayolu Cumalı kavşağında saat 09.30 sıralarında Yunus Emre Karataş idaresindeki 07 DAE 78 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde bulunan Yasin Aksoy idaresindeki 42 CLK 68 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışma sonrası kamyonete sıkışan sürücü Yunus Emre Karataş'ı sağlık ekipleri ve vatandaşlar kurtardı. Karataş sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karataş'ın sağ ayağında kırık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.