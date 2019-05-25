Son Dakika Haberleri: Antalya Kan Bankası grubu, iftarda buluştu

Antalya Kan Bankası grubu, iftarda buluştu

8 saat önce

Antalya'da düzenlenen "4. Geleneksek İftar Yemeği"nde, kan bağışı gönülleri ile hasta ve yakınları bir araya geldi.

Antalya Kan Bankası grubu, iftarda buluştu, System.String[]
Antalya'da düzenlenen "4. Geleneksek İftar Yemeği"nde, kan bağışı gönülleri ile hasta ve yakınları bir araya geldi.
Kan Gönüllüleri Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANTKAN-DER) ile Antalya Kan Bankası grubu tarafından Meltem Camisi yanındaki Saray Otoparkı'nda iftar düzenlendi.
Programda, kan bağışı yapan gönüllüler ile hastanelerde tedavileri süren hasta ve yakınları buluştu. Katılımcılar imece usulüyle davetlilere ikramlarda bulundu.
Antalya Kan Bankası isimli grubun kurucusu Emin Balin, iftar programını geleneksel hale getirdiklerini belirterek, anlamlı bir program olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:53 Kaynak: AA
Saray, Antalya, Güncel
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