Son Dakika Haberleri: Antalya kanadına dolanan poşetle ağaca takılı kalan kargayı iki arkadaş kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Antalya kanadına dolanan poşetle ağaca takılı kalan kargayı iki arkadaş kurtardı

21 dakika önce

ANTALYA Kanadına dolanan poşetle ağaca takılı kalan kargayı iki arkadaş kurtardı (2)

ANTALYA Kanadına dolanan poşetle ağaca takılı kalan kargayı iki arkadaş kurtardı (2)

Antalya kanadına dolanan poşetle ağaca takılı kalan kargayı iki arkadaş kurtardı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler
Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin maaşları, vergi diliminden dolayı bu aydan itibaren eksik yatacak Son dakika: Otobüs durağa girdi: 3 kişi hayatını kaybetti İstanbul halkının isyan ettiren metrobüs çilesinin nedeni belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:31:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya kanadına dolanan poşetle ağaca takılı kalan kargayı iki arkadaş kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]