Antalya kanadına dolanan poşetle ağaca takılı kalan kargayı iki arkadaş kurtardı
21 dakika önce
ANTALYA Kanadına dolanan poşetle ağaca takılı kalan kargayı iki arkadaş kurtardı (2)
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:10 Kaynak: DHA
ANTALYA Kanadına dolanan poşetle ağaca takılı kalan kargayı iki arkadaş kurtardı (2)
Son dakika: Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin maaşları, vergi diliminden dolayı bu aydan itibaren eksik yatacak Son dakika: Otobüs durağa girdi: 3 kişi hayatını kaybetti İstanbul halkının isyan ettiren metrobüs çilesinin nedeni belli oldu