ANTALYA Kanaryasına da evde kalmayı tembihledi - Son Dakika
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ANTALYA Kanaryasına da evde kalmayı tembihledi

6 saat önce

Kanaryasına da evde kalmayı tembihlediAntalya'nın Alanya ilçesinde koronavirüs nedeniyle kendilerini eve kapatan Ayhan ve Olcay Öcek çifti, günlerini birbirleriyle ve kanaryaları Fındık ile sohbet ederek ve dua ederek geçiriyor.

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Kanaryasına da evde kalmayı tembihledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde koronavirüs nedeniyle kendilerini eve kapatan Ayhan ve Olcay Öcek çifti, günlerini birbirleriyle ve kanaryaları Fındık ile sohbet ederek ve dua ederek geçiriyor. Ayhan Öcek, kanaryası 'Fındık'a da evde kalmayı tembihlediğini söyledi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, insanların evlere kapanmasına neden oldu. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de vatandaşlar kendilerini ve çevrelerindekileri salgından korumak ve yaymamak adına evlerine kapandı. 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkması yasaklanırken, dışarıda zorunlu işi olmayanların da evde kalmaları tavsiye edildi.

DİYABET HASTALIĞI NEDENİYLE EVDEN ÇIKAMIYOR

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Ayhan- Olcay Öcek çifti de kendilerini salgın sonrası eve kapattı. Kronik diyabet hastası emekli 59 yaşındaki Ayhan Öcek ve eşi 57 yaşındaki Olcay Öcek, 11 yıldır Mahmutlar'da yaşıyor. Emekli olduktan sonra Alanya'ya yerleştiklerini ve burayı çok sevdiklerini belirten Ayhan Öcek, kışları burada, yaz aylarında ise kalp hastalığı da olduğu için memleketi Yozgat'a gittiklerini söyledi. Koronavirüs salgını sonrası kendilerini eve kapattıklarını, sadece market ve eczane alışverişi için eşi Olcay Öcek'in dışarı çıktığını belirten Ayhan Öcek, salgında bulaşma riski en yüksek olan grupta diyabet ve solunum hastaları olduğu için evden hiçbir şekilde çıkmadığını belirtti.

KANARYASINI DA EVDE KALMASI İÇİN TEMBİHLEDİ

Normalde eşiyle gezerek, yürüyüşler yaparak günlerinin geçtiğini belirten Ayhan Öcek, salgının Türkiye'ye de gelmesinin ardından kendilerini eve kapattıklarını, mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya özel gösterdiklerini söyledi. Günlük evi temizleyerek dezenfekte etmeye çalıştıklarını belirten Öcek, "Sadece eşim zorunlu ihtiyaçlar durumunda dışarı çıkıyor ama geldiğinde mutlaka her yeri temizliyor. Temiz ortama çok önem veriyor" dedi. Evinde bir de kanarya besleyen Öcek çifti, kuşlarına 'Fındık' adını verdi. Ona da evden dışarı çıkmamaları gerektiğini söylediğini anlatan Ayhan Öcek, kanaryasına 'evde kal' tembihinde bulundu.

GÜNLERİ EŞİYLE SOHBET EDEREK VE DUAYLA GEÇİYOR

Özellikle yaşlıların ve kronik hastaların evden çıkamaması gerektiğini vurgulayan Öcek, herkesin tedbiri kendisinin alması gerektiğini aktardı. Öcek, evde günlerini nasıl geçirdiklerini ise şöyle anlattı:

"Öncelikle sabah kalktığımızda elimizi yüzümüzü sabunla yıkıyoruz. Herhangi bir virüs varsa yok olsun diye. Sonra kahvaltımızı yapıyoruz. Ardından eşim evi dezenfekte etmek için her yeri temizliyor. Daha sonra ibadetimizi yapıyoruz. Kuran'ımızı okuyor, inşallah bu virüsten kurtuluruz diye duamızı ediyoruz. Bu şekilde günlerimizi geçiriyoruz. Bu konuda insanlar biraz sabredecek."

'EVDE KALIN TÜRKİYE'

Vatandaşlara 'evde kalın' mesajı vermeyi de ihmal etmeyen Ayhan Öcek, "Halkımız inşallah bir an evvel bu virüsten kurtulur. Allah'ım sağlık sıhhat nasip eder. En güzel vereceğimiz mesaj, devletimizin dediği gibi sayın halkımız lütfen evde kalın" dedi.

'KOLONYALARIMIZ, ISLAK MENDİLLERİMİZ MASA BAŞINDA'

Olcay Öcek, hem eşinin kronik diyabet hastası olmasından dolayı hem de salgından korunmak için çok dikkatli olduğunu aktardı. Ne gibi tedbirler aldığını anlatan Olcay Öcek, "Evin temizliğine daha çok dikkat ediyorum. Doktorların dediği gibi, parmaklarımızdaki yüzükleri dahi çıkardık. Kolonyalarımız, ıslak mendillerimiz masamızın başında her an kullanıyoruz" diye konuştu. Bu günlerde herkesin bol bol sabra ihtiyacı olduğunu ifade eden Olcay Öcek, "Evde kal, sokağa çıkma" dedi.


Koronavirüs, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:22 Kaynak: DHA

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