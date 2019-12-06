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Antalya-kapkaç şüphelileri tutuklandı

6 saat önce

Kapkaç şüphelileri tutuklandıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kiraladıkları otomobille bir kadına ait çantayı kapkaç yöntemiyle gasp eden 3 şüpheli, tutuklandı.

Antalya-kapkaç şüphelileri tutuklandı, System.String[]

Kapkaç şüphelileri tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kiraladıkları otomobille bir kadına ait çantayı kapkaç yöntemiyle gasp eden 3 şüpheli, tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 09.00 sıralarında Aşağıhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadına ait çantanın kapkaç yöntemiyle gasp edilmesine yönelik şikayeti değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdurun ifadesine başvurarak olayda kullanılan aracın plakasını tespit etti. Ekipler, aracın C.K. tarafından bir rent a car firmasından kiralandığını tespit etti.

Polis ekipleri 3 Aralık'ta düzenlendiği baskında kapkaç olayına karıştığı tespit edilen şüpheliler, C.K, H.K., ve F.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin yakalandıkları araçta yapılan aramada 1 adet cep telefonu, 2 adet flash bellek, 1 adet siyah band rulosu, 1 adet el testeresi, 1 adet demir kesme testeresi, 2 adet powerbank, 1 adet yan keski, 1 adet pense, 1 adet maket bıçağı, 1 adet tornavida, 1 adet kompresör ve 1 adet demir levye ele geçirildi.

Şüphelilerin çeşitli yerlerde hırsızlık yaptığını da tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:24 Kaynak: DHA
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