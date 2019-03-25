Antalya Kaplıcadan Sonra Gözleri Görmedi, Karaciğer Hastası Olduğunu Öğrendi

Kaplıcadan sonra gözleri görmedi, karaciğer hastası olduğunu öğrendiANTALYA'da kadavradan karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan Bayram Öget (53), ilk tanıyı aldığında şoke olduğunu söyledi.

Kaplıcadan sonra gözleri görmedi, karaciğer hastası olduğunu öğrendi



ANTALYA'da kadavradan karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan Bayram Öget (53), ilk tanıyı aldığında şoke olduğunu söyledi. Bir haftalık kaplıca tatilinin ardından ani görme kaybı nedeniyle gittiği hastanede karaciğer yetmezliği tanısı aldığını kaydeden Öget, 3 yıldır beklediği nakilden sonra yeniden hayata döndüğünü söyledi.



Yaklaşık 5 yıl önce karaciğer yetmezliği tanısı alan Bayram Öget, 15 gün önce Antalya dışından kadavra bağışı sayesinde hayata yeniden merhaba dedi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Doç. Dr. Tuğrul Çakır ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 9 saatlik ameliyat sonunda yaşama yeniden tutunan Öget, süreci anlatırken hastalığını öğrendiği o günü yeniden yaşadı. Öget, 2014 yılında gittiğimiz kaplıcalardan dönüşte sabah uyandığımda hiçbir şey görmüyordum. O şekilde banyoya nasıl gitmişim bilmiyorum. Ablam, eniştem ve yeğenlerimle birlikte yaşıyoruz. Banyoda kilitli kalınca yeğenlerim kapıyı kırarak beni dışarı çıkardı ve hemen hastaneye götürdüler dedi.



'NÖROLOJİ SERVİSİNDE 15 GÜN YATTIM'



Götürüldüğü farklı bir hastanede 15 gün nöroloji servisinde yatırıldığını anlatan Öget, Orada teşhis koyamadıkları için beni Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdiler. Burada gastroentroloji bölümünde yapılan tetkikler sonucu karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu dedi. Görme kaybı yaşadığında karaciğer yetmezliği hastası olabileceğinin aklına hiç gelmediğini ifade eden Öget, şunları söyledi



Hemen tedaviye başlandı ve görmem düzeldi. Karaciğer yetmezliği de ilaçlarla tedavi edilmeye çalışıldı ama 3 yıl önce nakil olmam gerektiği söylendi. Bekleme listesindeydim. 1 ay önce bir karaciğer çıkmıştı ancak kadavradan nakil yapılacak karaciğerin hastalıklı olduğu ortaya çıkınca naklim ertelendi. İkinci seferde nakil oldum. Karaciğer bulunduğu haberini alınca çok mutlu oldum. Kadavradan bana bu bağışı yapanı tanımıyorum. Allah onlardan binlerce kere razı olsun.



'EN BÜYÜK İSTEĞİM İŞİME DÖNMEK'



Nakilden sonra yeniden hayata döndüğünü söyleyen Öget, Ben deri konfeksiyon işi yapıyordum ama hastalık nedeniyle çalışamıyordum. En büyük özlemim yeniden çalışabilmek. İşime dönmek, insanların arasına katılayım istiyorum dedi.



KIZIYLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU



Tataristan'da yaşayan kızı Remziye Öget Gambarova (22) ile her gün görüntülü konuştuğunu söyleyen Bayram Öget, kızıyla kavuşmayı beklediğini söyledi. Remziye Öget Gambarova ise babasının sağlığına kavuşmasından çok mutlu olduğunu belirterek, En kısa zamanda ziyarete geleceğim dedi.



AMELİYATI 9 SAAT SÜRDÜ



Ameliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Doç. Dr. Tuğrul Çakır, Öget'in 3 aydır organ bekleme listesinde olduğunu belirterek, 15 gün önce Antalya dışından bir kadavra bağışı olması üzerine kendisini nakil için çağırdık. Saat 24.00 gibi başlayıp 9 saat süren bir operasyon sonunda sağlığına kavuştu dedi. Şu an tüm değerlerinin normal olduğunu belirten Doç. Dr. Çakır, birkaç gün sonra taburcu olacağını sözlerine ekledi.



GÖRME KAYBI NADİREN RASTLANAN BİR DURUM



Bayram Öget'in hastalığının görme kaybıyla ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Çakır, Hastanemizde yapılan tetkiklerde hastanın görme kaybının karaciğer yetmezliğinden kaynaklandığı belirlenmişti. Kronik karaciğer hastalarında son dönemlerinde bütün sistem etkilenir. Değişik semptomlar ortaya çıkabiliyor ama görme kaybı nadiren rastladığımız bir durumdur diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

"Cinsel İçerikli Yazışmalarını Gördüm" Dediği Eşini Ütü Kablosuyla Boğup Öldürdü

Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Pasaportsuz Seyahat İçin Toplantılar Başladı

Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti

Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar