ANTALYA 'Kapora' çetesi çökertildi

'Kapora' çetesi çökertildiAntalya'da internet üzerinden satılan otomobillerin bilgilerini kopyalayıp hazırladıkları ilan sayfasıyla vatandaşlardan 2 ila 5 bin lira arasında kapora alıp dolandıran çete çökertildi. Operasyonda 3'ü eski polis 15 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcılığın boyutun 1 milyon lirayı bulduğu belirtildi.Dolandırıcılık olayı, otomobil almak isterken 'kapora' verip dolandırılan 25 kişinin polise şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. İhbarın ardından teknik ve fiziki takip başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, operasyon için harekete geçti. Antalya'da 15, İstanbul'da 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 3'ü eski polis 15 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul'da yakalanan 2 şüpheli, Antalya'ya getirildi.ÇETE LİDERİNİN 50 SUÇ KAYDIİstanbul'da gözaltına alınan çete lideri Veysel K.'nin 50 suç kaydından arandığı, şimdiye kadar hiç yakalanmadığı ortaya çıktı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte ehliyet ve kimlik, iki pompalı tüfek, bir kuru sıkı tabanca ile bir miktar para ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler arasında bulunan bir kadının da çetenin mali işlerini yürüttüğü kaydedildi. Diğer yandan, şüphelilerin Antalya'da bir işyerine polis yelekleriyle girip arama yaptıkları ve 50 bin lira aldıkları da ortaya çıktı.Çetenin, internet üzerinden satılan otomobillerin bilgilerini kopyalayarak aynı şekilde ilan verdiği, arayan vatandaşlardan 2 ila 5 bin lira arasında kapora alıp dolandırdığı belirlendi. Dolandırıcık boyutunun 1 milyon lirayı bulduğu kaydedildi.Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.