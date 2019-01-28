Antalya Kar, Antalya- Konya Karayolu Ulaşımı Aksatıyor
1 saat önce
Antalya- Konya karayolunun Akseki'ye bağlı Alacabel mevkisindeki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Antalya- Konya
karayolunun Akseki
'ye bağlı Alacabel mevkisindeki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Antalya- Konya karayolunun geçiş noktasında bulunan 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde öğle saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Halen devam eden kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanmaya başladı. Akseki çıkışından itibaren araçların karayoluna geçişine kontrollü olarak izin veriliyor. Karayolları ekipleri yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:38 Kaynak: DHA
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