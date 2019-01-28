Son Dakika Haberleri: Antalya Kar, Antalya- Konya Karayolu Ulaşımı Aksatıyor

Antalya Kar, Antalya- Konya Karayolu Ulaşımı Aksatıyor

1 saat önce

Antalya- Konya karayolunun Akseki'ye bağlı Alacabel mevkisindeki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Antalya- Konya karayolunun Akseki'ye bağlı Alacabel mevkisindeki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Antalya- Konya karayolunun geçiş noktasında bulunan 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde öğle saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Halen devam eden kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanmaya başladı. Akseki çıkışından itibaren araçların karayoluna geçişine kontrollü olarak izin veriliyor. Karayolları ekipleri yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:38 Kaynak: DHA

Akseki, Konya, Antalya, Kar, Güncel
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