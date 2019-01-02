Antalya Kar, Antalya- Konya Karayolunda Aksamalara Neden Oldu

Kar, Antalya- Konya karayolunda aksamalara neden olduAntalya- Konya karayolunda kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Kar, Antalya- Konya karayolunda aksamalara neden oldu



Antalya- Konya karayolunda kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.



Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinde kar başladı. Halen etkisini sürdüren kar, Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri bölgede yol açma ve kar küreme çalışmaları başlattı. Ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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