Antalya Kar, Antalya- Konya Karayolunda Aksamalara Neden Oldu
1 saat önce
Kar, Antalya- Konya karayolunda aksamalara neden olduAntalya- Konya karayolunda kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
Kar, Antalya- Konya karayolunda aksamalara neden oldu
Antalya- Konya karayolunda kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinde kar başladı. Halen etkisini sürdüren kar, Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri bölgede yol açma ve kar küreme çalışmaları başlattı. Ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:36 Kaynak: DHA
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