ANTALYA KARA YOLUNDA ULAŞIMA KAR ENGELİ - 2 EK - Son Dakika

Antalya kara yolu Şuhut ilçesi sınırlarında ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürerken kara yolu üzerinde kahsur kalan araçların içerisinde bekleyen sürücü ve yolculara ilçeye bağlı bir köyün imamı sıcak çay dağıttı. İmam bu hizmeti karşılığında herhangi bir ücret almadığını sadece yolda kalanlara sıcak çay ikram etmek istediğini ifade etti. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de yolda mahsur kalanlarla telefon görüşmesi yaptı, durumları hakkında bilgi aldı.