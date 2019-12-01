Son Dakika Haberleri: Antalya Karadenizliler Derneğinin 10 kuruluş yılı kutlandı
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Antalya Karadenizliler Derneğinin 10 kuruluş yılı kutlandı

6 saat önce

Antalya Karadenizliler Derneğinin 10'uncu kuruluş yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Antalya Karadenizliler Derneğinin 10 kuruluş yılı kutlandı, System.String[]

Antalya Karadenizliler Derneğinin 10'uncu kuruluş yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen ve halk oyunları gösterisinin sunulduğu etkinliğe, kentte yaşayan çok sayıda Karadenizli katıldı.

Antalya Karadenizliler Derneği Başkanvekili Orhan Özçatalbaş, yaptığı konuşmada, derneklerinin 2009'da açıldığını söyledi.

Özçatalbaş, "Kurulduğu günden bu yana, Antalya'nın sosyokültürel hayatına değerli katkılarda bulunmak gayretinde olan derneğimizin misyonu Akdeniz ile Karadeniz'i buluşturmak." dedi.

Etkinlikte, şarkıcılar Resul Dindar ve Volkan Arslan sahne aldı.

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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