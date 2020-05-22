ANTALYA Karantina kuralını ihlal eden iki kadına para cezası - Son Dakika

Karantina kuralını ihlal eden iki kadına para cezası

Antalya'da karantinaya alınan mahallede, alışveriş için evden çıktığını iddia edilen iki kadına kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı karantinaya alınan Muratpaşa ilçesi Kızılarık mahallesi 2777 sokakta alışveriş yapmak için evden çıkan Kırgız vatandaşı Anarkul Aldaıarova ile Aynura Kydyrova'yı karantina alanı dışında polis çevirdi. Demir bariyelerleri aşarak karantina alanından çıkan 2 Kırgız kadına, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi. Anarkul Aldaıarova ve Aynura Kydyrova, polisin kestiği cezaya itiraz etti.

Antalya Yardımlaşma Platformu Temsilcisi Halit Mert, Kırgız kadınların kendileri tarafından yapılan yardımlarla yaşamlarını sürdürdüklerini, kesilen cezayı ödeme durumlarının olmadığını söyledi.