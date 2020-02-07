Antalya karayolu trafiğe kapandı - Son Dakika

BURDUR'da, sabah saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya yolu trafiğe kapandı.

Sabah saatlerinden bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya yolu Kurna rampaları, Antalya'ya gidiş ve geliş iki yönlü olarak trafiğe kapandı. Yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri ve trafik ekipleri yolu trafiğe açabilmek için yoğun çaba harcıyor.