Antalya karayolu trafiğe kapandı - Son Dakika

Antalya karayolu trafiğe kapandı
6 saat önce
BURDUR'da, sabah saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya yolu trafiğe kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:51 Kaynak: DHA
BURDUR'da, sabah saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya yolu trafiğe kapandı.
Sabah saatlerinden bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya yolu Kurna rampaları, Antalya'ya gidiş ve geliş iki yönlü olarak trafiğe kapandı. Yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri ve trafik ekipleri yolu trafiğe açabilmek için yoğun çaba harcıyor.
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