Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu - Son Dakika

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Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu
6 saat önce
Antalya karayolunda maddi hasarlı trafik kazalarına yol açan buzlanma nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:44 Kaynak: DHA
Antalya karayolunda maddi hasarlı trafik kazalarına yol açan buzlanma nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.
Burdur'da Kurna rampaları mevkiinde buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kazalar nedeniyle Burdur-Antalya karayolunun Burdur yönü trafiğe kapandı. Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Buzlanma nedeniyle farklı noktalarda da küçük çaplı maddi hasarlı kazalar yaşandı. Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
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