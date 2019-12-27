Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu - Son Dakika

Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu

6 saat önce

Antalya karayolunda maddi hasarlı trafik kazalarına yol açan buzlanma nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu, System.String[]

Antalya karayolunda maddi hasarlı trafik kazalarına yol açan buzlanma nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Burdur'da Kurna rampaları mevkiinde buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kazalar nedeniyle Burdur-Antalya karayolunun Burdur yönü trafiğe kapandı. Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Buzlanma nedeniyle farklı noktalarda da küçük çaplı maddi hasarlı kazalar yaşandı. Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.


Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da sürücü kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Eşiyle sorunları olan kadını "Aranızı düzelteceğiz" diyerek 2 milyon lira dolandırdılar Antalya'da kar manzaralı deniz keyfi Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı

Son Dakika Haberleri
17:11 Kaptan Hüseyin Aygüneş Boğaz'daki kazayı değerlendirdi - Son Dakika
17:11 "Türkiye'nin Otomobili" (3) - Son Dakika
17:10 Eminönü'ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar - Son Dakika
17:10 Elazığ'da 22 artçı deprem meydana geldi - Son Dakika
17:05 Malatya'da Beden Eğitimi ve Spor Materyalleri sergisi - Son Dakika
16:08 Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 17:13:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]