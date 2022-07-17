Afyonkarahisar- Antalya karayolu ve üzerindeki dinlenme tesislerinde, bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte yoğunluk yaşandı. Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşanan Afyonkarahisar- Antalya yolunda, tatilin bitmesiyle tekrar yoğunluk yaşandı. Dün öğle saatlerinde etkili olan araç yoğunluğu dün akşam ve bugün sabah saatlerinde arttı. Kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri emniyet şeridini boşaltma ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Yol üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Karahisar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ANTALYA KARAYOLUNDA BAYRAM DÖNÜŞ TRAFİĞİ - Son Dakika

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