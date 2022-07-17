ANTALYA KARAYOLUNDA BAYRAM DÖNÜŞ TRAFİĞİ - Son Dakika
Üye Girişi

ANTALYA KARAYOLUNDA BAYRAM DÖNÜŞ TRAFİĞİ

17.07.2022 10:59
ANTALYA KARAYOLUNDA BAYRAM DÖNÜŞ TRAFİĞİ

Afyonkarahisar-Antalya karayolu ve üzerindeki dinlenme tesislerinde, bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte yoğunluk yaşandı.

Afyonkarahisar- Antalya karayolu ve üzerindeki dinlenme tesislerinde, bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte yoğunluk yaşandı. Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşanan Afyonkarahisar- Antalya yolunda, tatilin bitmesiyle tekrar yoğunluk yaşandı. Dün öğle saatlerinde etkili olan araç yoğunluğu dün akşam ve bugün sabah saatlerinde arttı. Kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri emniyet şeridini boşaltma ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Yol üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

YORUMLAR
500
Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Karahisar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANTALYA KARAYOLUNDA BAYRAM DÖNÜŞ TRAFİĞİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:09 İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü
10:07 MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
09:26 AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak
09:25 KYK borçlusu gençlerin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi! Düzenlemenin detayları yarın açıklanacak
09:22 Sibel Can konserinde olay çıktı! Sahneye çıkmak isteyen belediye başkanına güvenliklerin izin vermemesi sonucu tansiyon yükseldi
09:09 "Tehlikeli madde" taşıyan Ukrayna firmasının kargo uçağı, Yunanistan'a düştü! Çok sayıda patlama sesi sonrası yangın başladı
08:22 Freni boşalan kamyon, 9 araca çarptı! Hurdaya dönen araçlarını gören sürücüler şok yaşadılar
08:16 Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı
00:33 Doktorun "kalk git" dediğini iddia eden kadın, evinin banyosunda doğum yaptı
23:47 İngiltere'nin Türkiye'ye göçmen gönderme planıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Erdoğan bunu yapamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 11:04:15. #1.13#
SON DAKİKA: ANTALYA KARAYOLUNDA BAYRAM DÖNÜŞ TRAFİĞİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement