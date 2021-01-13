Antalya karayolunda kar, ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Antalya karayolunda kar, ulaşımı olumsuz etkiledi

Antalya karayolunda kar, ulaşımı olumsuz etkiledi
Son Güncelleme: 13.01.2021 11:23

Antalya karayolunda sabah etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, yol zaman zaman ulaşıma kapandı.

Antalya karayolunda sabah etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, yol zaman zaman ulaşıma kapandı.

Afyonkarahisar- Antalya karayolu Damlalı boğazı mevkiinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kar ve yoldaki buzlanmanın etkisi ile araçlar kayarken, maddi hasarlı kazalar oluştu. Zaman zaman yolda trafik dururken, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu trafik akışı sağlandı.


Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya karayolunda kar, ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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