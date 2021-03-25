Antalya karayolunda ulaşımı aksattı - Son Dakika

Antalya karayolunda ulaşımı aksattı
25.03.2021 23:16
BURDUR'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Burdur- Antalya karayolunda ulaşımı aksattı.
BURDUR'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Burdur- Antalya karayolunda ulaşımı aksattı. Bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmanın ardından kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.
Burdur'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya karayolu Kurna rampalarından itibaren çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Kurna rampalarında başlayan buzlanma nedeniyle zincir ve kar lastiği olmayan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Burdur Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, önlem alarak araçların geçişine izin vermedi.
Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından karayolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
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