ANTALYA Karpuz üreticisinde fiyat endişesi - Son Dakika

Karpuz üreticisinde fiyat endişesi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde erkenci karpuz üreticileri koronavirüs nedeniyle pazar sıkıntısı çekileceğini ve fiyatların düşebileceğini söyledi.

Serik'te erkenci karpuz üreticileri fideler çiçek açmaya başlayınca, örtüleri açarak dal kırımına başladı. Üreticiler geçen yıl kilosu 2,5- 3 lira civarında olan erkenci karpuzun bu yıl koronavirüs nedeniyle fiyatının düşebileceğinden endişeli olduklarını söyledi.

Yeşilyurt Mahallesi'nden karpuz üreticisi Emrullah Kılınç, "Erken ekim karpuz 18 Şubat'ta ekime başlandı. Şu anda üzerindeki plastikleri açıp dallarını ayırıyoruz. Karpuz çiçeğini gösterdi. Ramazan Bayramı'nda ilk ürünü alacağız. Bu yıl geçen yıla bakınca beklentimiz zayıf, koronavirüsten dolayı. Virüs olmasaydı fiyatlar kilosu 2- 2,5 lira arası olurdu ama şimdi daha düşecek. Geçen yıl kilosu 2,5-3 liraydı. 10 dönümlük alanı ektik. Virüsten dolayı sıkıntı var" dedi.