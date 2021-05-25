ANTALYA KARPUZ VE MUZ AYNI SERADA YETİŞTİRİLDİ - Son Dakika

ANTALYA KARPUZ VE MUZ AYNI SERADA YETİŞTİRİLDİ

25.05.2021 10:59

Antalya'da bir serada aynı anda hem muz hem de karpuz yetiştirildi.

Antalya'da bir serada aynı anda hem muz hem de karpuz yetiştirildi.

Muz serasına ekilen karpuzlar toplanırken, üretici Hasan Göktaş, muzların arasına ilk yıl için böyle bir ekim yaptıklarını söyledi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de Antalya'da karpuz üreticilerinin ilkbahar aylarında Türkiye'nin karpuz ihtiyacını karşılayabileceklerini ancak ithalatın durdurulması gerektiğini vurguladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde açık alanda ve örtü altında yaklaşık 15 bin dekar alana karpuz ekimi yapıldı. Geçen haftalarda kesimi yapılmaya başlanan karpuzlar Türkiye'nin her yerine gönderildiği gibi yurt dışına da ihraç ediliyor. Üreticiler, karpuzun hal satış fiyatının kilogramı 2 ile 2,7 lira arasında değiştiğini belirterek, fide, tohum, enerji ve gübre gibi maliyetlerin yüksek olduğunu söyledi. Manavgat'ta muz serasına ekilen karpuzlar ise görenleri şaşırtıyor. Bir tarafta muzların büyüdüğü serada, aynı anda yetiştirilen karpuzlar toplanarak satılmak amacıyla hale götürülüyor.

'HİÇ ARA VERMEDEN ÜRETİME DEVAM ETTİK'

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, ilçede 420 bin dekar tarım alanı olduğunu ve bunun 15 bin dekarında örtü altı ve açık alan olmak üzere karpuz üretimi yapıldığını söyledi. Türk çiftçisi ve üreticisinin çalışmaya ve üretmeye gayret gösterdiğini belirten Rasim Metin, Hiç ara vermeden üretime devam ettik. Üreticilerimiz ülkemizin ihtiyacını karşılamaya gayret gösteriyor. Karpuz üreticisinin en büyük sorunu girdi maliyetleri. Mazot, gübre, elektrik, sulama ücretleri, ilaç hepsi maliyet. Maliyetlerimiz yüksek, geçen yıllarda karpuz fiyatı maliyetinden aşağı düştü. Üreticimiz 60-70 kuruşa mal ettiği karpuzu 25-30 kuruşa satmaya çalıştı ama satamadı. Bizim bu fiyat dengesizliklerinden kurtulmamız gerekiyor dedi.

'DIŞARIDAN KARPUZ GELİP ÜLKEMİZDEKİ FİYATLAR DİP YAPMASIN'

Üreticiler olarak hükümetten karpuz ithalatının durdurulmasını istediklerini vurgulayan Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, sözlerini şöyle sürdürdü

Türkiye'deki üreticilerin ürettiği karpuz, ülkemize yeter. Yeter ki dışarıdan karpuz gelip ülkemizdeki fiyatlar dip yapmasın. Üreticinin beli bükülmesin. Hem karpuzda hem de diğer tarım ürünlerinde ithalat engellensin. Nasıl bütün ülkeler kendi çiftçilerini üreticilerini koruyorsa, bizim de hükümetimizden beklentimiz, tarım ürünlerinde Türk çiftçisi ve üreticisini koruyacak önlemleri alması.

Hasan Göktaş'ın muz serasında karpuz yetiştirmesinin önemli olduğunu ve 2 ürünün de aynı anda yetişebileceğini gösterdiğini vurgulayan Metin, Bu seradaki üretici arkadaşımız muz serasına karpuz ekmiş. Muzlar küçük olduğu için buraya karpuz ekilmiş ama muzlar büyüyünce bu olmaz. Şu anda iki ürünü aynı anda yetiştiriyor diye konuştu.

Üretici Hasan Göktaş da serayı yeni kurduklarını ve ilk defa muz ektiklerini belirtirken, muz bitkilerinin yanına karpuz yetiştirme fikrini ise Muz bahçesine karpuzu sadece ilk yıl için ektik. Hem muzlarımız küçüktü hem de bazı giderlerimizi karşılamak istedik. Bundan sonra muzlar büyüyeceği için bu karpuz burada olmaz diye açıkladı.

Karpuzun haldeki satış fiyatının 2 ila 2,7 lira arasında değiştiğini belirten Hasan Göktaş, karpuzun fiyatının kalitesine göre değiştiğini de sözlerine ekledi. Kendilerinin 11 dekarlık serayla birlikte açık alanda ekim yaptıklarını söyleyen Hasan Göktaş, Burayla birlikte 250 dekarlık bir tarlaya da karpuz ekimi yaptık. Şubat ayının 25'inden mayıs ayının onuna kadar bölüm bölüm dikim yaptık. Buraya ve seraya aynı gün diktiğimiz ürünler var. Seradaki ürünleri bugün toplarken, açık alandaki ürünü haziranın 5'inde toplayacağız dedi. Hasan Göktaş, Adana'da karpuzun toplanma zamanının geldiğini önümüzdeki günlerde karpuz fiyatlarının düşeceğini de söyledi.

ANTALYA KARPUZ VE MUZ AYNI SERADA YETİŞTİRİLDİ
ANTALYA KARPUZ VE MUZ AYNI SERADA YETİŞTİRİLDİ
ANTALYA KARPUZ VE MUZ AYNI SERADA YETİŞTİRİLDİ
ANTALYA KARPUZ VE MUZ AYNI SERADA YETİŞTİRİLDİ

Hasan Göktaş, Ziraat Odası, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA KARPUZ VE MUZ AYNI SERADA YETİŞTİRİLDİ - Son Dakika


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