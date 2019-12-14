Antalya kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı - Son Dakika

Antalya kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı

7 saat önce

Kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtıANTALYA'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle bazı seraların naylon örtüleri zarar gördü, bazı seralarda ise su baskınları yaşandı.

Kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle bazı seraların naylon örtüleri zarar gördü, bazı seralarda ise su baskınları yaşandı.

Kaş'ta dolu ve sağanak Kınık ve Ova mahallelerinde zarara yol açtı. Bazı seraların üzerinin kapatıldığı naylon örtüler yırtılırken, bazı seralarda ise su baskınları yaşandı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, zarar gören seraları gezerek, üreticilerle görüştü. Belediyeye ait iş makineleri de seralardaki suların tahliyesi için çalışma yaptı. Bölgedeki zararın boyutuyla ilgili tespit çalışmaları başlatıldı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ani ve şiddetli yağış nedeniyle Ova Mahallesi yakınlarındaki gölün su seviyesinin yükseldiğini ve taşkına neden olduğunu, bu nedenle de bazı seraların zarar gördüğünü söyledi.

Antalya kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı

Mutlu Ulutaş, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Striptiz kulüplerine şirket hesabından para harcayan CEO görevden alındı
Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında

Son Dakika Haberleri
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika
22:32 ERDOĞAN'DAN TEBBUN'A TEBRİK TELEFONU - Son Dakika
22:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik telefonu - Son Dakika
22:30 Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı - Son Dakika
22:30 Türk yönetmenlerin Filistin belgeseline Tahran'da yoğun ilgi - Son Dakika
21:00 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi - Son Dakika
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 22:40:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]