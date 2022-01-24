Antalya Kaş'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde kar yağdı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren sahil kesimlerinde de etkili olmaya başladı.

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Ağullu Mahallesi Çomucak mevkisine kar yağdı.

Mahalle sakinleri ve yoldan geçen bazı sürücüler, yağışı seyretti, çocuklar da kartopu oynadı.

Vatandaşlardan Salih Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaş'a kar yağdığı için heyecan duyduklarını, yağışı duyunca bölgeye geldiklerini söyledi.

Yoğun yağış olduğunu belirten Demirci, "Bu manzarayı görmek çok güzel, mutluyuz. Bir günde dört mevsimi yaşıyoruz. Öğleyin güneşti, şu an kar yağıyor." diye konuştu.

Can Öksüz de ilçedeki kar yağışına şaşırdığını ifade etti.