ANTALYA Kaş'ta orman yangını; Direğin eriyen ampul bölümü, 25 dönümü kül etti - Son Dakika

Kaş'ta orman yangını; Direğin eriyen ampul bölümü, 25 dönümü kül etti

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu 2,5 saatte kontrol altına alındı. Tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında, 25 dönüm makilik ve zeytinlik alan zarar gördü. Yangının, bir aydınlatma direğinin ampul bölümünün kısa devre nedeniyle eriyip yere düşmesi sonucu çıktığı belirlendi.

Kaş ilçe merkezindeki Çukurbağ Yarımadası'ndaki makilik ve zeytinlik alanda saat 03.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 itfaiye aracı, Kaş Belediyesi'ne bağlı su tankeri ve çok sayıda personelle AKUT Kaş Kalkan Ekibi'nden 10 gönüllü yönlendirildi.

Yangının bölgedeki yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösterdi. Alevlerin sıçrama ihtimaline karşı tedbir amacıyla bölgedeki evler boşaltıldı. Alevler bölgedeki lüks villalara 15- 20 metre kadar yaklaştı. Yangın saat 05.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede yaptığı soğutma çalışması tamamlandı. Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre yaklaşık 25 dönüm makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.

KISA DEVRE YAPAN DİREK YANGINA NEDEN OLDU

Yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan ilk incelemede, bölgedeki bir aydınlatma direğinin ampul bölümünün kısa devre sonucu eriyerek yere düştüğü, buradan sıçrayan kıvılcımın otları tutuşturması sonrasında yangın çıktığı belirlendi. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlerin makilik ve zeytinlik alanlara sıçrayıp, büyüdüğü tespit edildi.

'ALEVLER KORKUNÇ DERECEDE İLERLİYORDU'

Yangına 15 metre uzaklıkta villası bulunan Okan Gözaçan, Burada gayrimenkullerim var. Gece arkadaşlar uyandırdı 'yangın var' diye. Çok kötü bir rüzgar vardı zaten. Gelip müdahale ettik yangına ve çok korktuk. Alevler korkunç derecede ilerliyordu. Villalara gelecek zannettim ama çok şükür müdahale ederek söndürdüler dedi.

'HERKES PANİK HALİNDEYDİ'

Villalardan birinde tatil yapan Korcan Evgin de Komşularımız haber verdi, çıkıp yangına baktık. Yangın direkten çıktı. Arabaları çektik yanmasın diye. Yangın daha şiddetlenince eşyalarımızı alıp başka bir bölgeye geçtik. Çok korktuk. Herkes panik halindeydi. Bağrışmalar, çağrışmalar vardı. Villalarda kalanları tahliye ettik diye konuştu.