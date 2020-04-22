ANTALYA Kasiyerin yüzüne kola döktü, kasadaki paraları çalıp kaçtı - Son Dakika

Kasiyerin yüzüne kola döktü, kasadaki paraları çalıp kaçtı

ANTALYA'da, zincir marketin şubesine giren şüpheli, aldığı kolayı kasiyer Ayşegül Kuru'nun yüzüne döktükten sonra kasadaki yaklaşık 1000 TL'yi alarak kaçtı. Büyük panik yaşayan Kuru, olayı polislere anlatırken zor anlar yaşadı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, iddiaya göre Antalya Bulvarı Yan Yol'da bulunan zincir marketin şubesine geldi. Market içerisinde tur atan şüpheli bir şey almadan çıktı. Yarım saat sonra mağazaya geri gelen şüpheli, bazı ürünler alarak kasaya doğru ilerledi. Mağazanın kapanma saatinin yaklaşması nedeniyle boş olmasını fırsat bilen şüpheli, kasanın önünde bir süre bekledi. Elindeki ürünleri banda bırakan şüpheli, kasiyer Ayşegül Kuru'nun ürünleri okuttuğu sırada, pet şişe içerisindeki kolanın kapağını açtı. Kolayı kasiyer Kuru'nun yüzüne doğru döken şüpheli, kasayı açtı. Ne olduğunu anlayamayan Kuru, müdahale etmeye ve bağırmaya başladı. Şüpheli Kuru'nun tüm müdahale çabasına rağmen kasada bulunan yaklaşık 1000 TL'yi alarak marketten çıktı.

Kuru'nun bağırışlarını duyan mağaza çalışanları olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin marketin arkasında bulunan Mevlana Camii'ne girdiğinin öğrenilmesi üzerine ekipler cami içerisinde ve bahçesinde arama yaptı. Cami bahçesinde şüpheliye ait bir kazak bulundu. Bu sırada markete gelen polis ekipleri, Kuru'nun ifadesine başvurarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaşadığı şoku atlatamayan kasiyer Kuru, olayı polislere anlatırken zor anlar yaşadı. Markette parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.