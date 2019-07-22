ANTALYA KAVGADA 8 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

ANTALYA'nın Alanya
ilçesinde, Semih İlkhan, husumetli olduğu iddia edilen Mehmet Şerif
Çın'ı (40) çıkan kavgada tabancayla vurdu. Çın, vücuduna isabet eden 8 kurşunla yaşamını yitirirken, Semih İlkhan gözaltına alındı.
Olay, saat 00.30 sıralarında, Ahmet Tokuş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan Semih İlkhan (26) ile Mehmet Şerif Çın, bulvarda karşılaştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Semih İlkhan, yanındaki tabancayla Mehmet Şerif Çın'a ateş etti. Çın, tabancadan çıkan 8 kurşunun sırtına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Devriye görevi yapan gece bekçileri, silah sesleri üzerine olay yerine gelip, Semih İlkhan'ı yakaladı. Haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Mehmet Şerif Çın, Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Şerif Çın'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
Gözaltına alınan Semih İlkhan ise işlemleri için polis merkezine götürüldü. Semih İlkhan emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan İlkhan, tutuklanarak ceza evine gönderildi.