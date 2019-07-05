Son Dakika Haberleri: Antalya kavruldu
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Antalya kavruldu

1 saat önce

ANTALYA'da öğle saatlerinde hava sıcaklığı, gölgede 40 derece ölçüldü.

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ANTALYA'da öğle saatlerinde hava sıcaklığı, gölgede 40 derece ölçüldü. Serinlemek isteyenler havuz ve plajlara akın etti.
Termometrenin 40 dereceyi gösterdiği, nem oranının düşük olduğu kentte esen poyraz, güneşin etkisiyle kavurucu etki yarattı. Antalyalılar özellikle öğle saatinde evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıkmadı. Sıcağa aldırmayan turistler ise havuzları doldurdu. Antalya'nın popüler su parklarından Aqualand Su Parkı, sabahın erken saatlerinden itibaren tatilcileri ağırlamaya başladı. 7'den 70'e her yaştan tatilci, serinlemek için havuzda zaman geçirdi. Su kaydıraklarında eğlenen, dalga havuzunda yüzerek serinleyen turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Dalga havuzunda düzenlenen animasyon şovlar eğlenceyi zirveye taşıdı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:28 Kaynak: DHA
antalya, Güncel
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