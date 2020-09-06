ANTALYA Kavurucu sıcaklarda çocuk havuzunda serinleyen köpek - Son Dakika

Kavurucu sıcaklarda çocuk havuzunda serinleyen köpek

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde nem oranının yüzde 80'leri bulduğu bu günlerde kuaför Şenay Göktürk, Şila ismini verdiği çocuk havuzunda hortumla yıkayıp, serinletmeye çalıştı. Basra alçak basınç merkezi nedeniyle tarihinin en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya bölgesinde termometreler gölgede 40 dereceye kadar çıkıyor. Özellikle Alanya'da nem oranının da yüzde 80'leri aşmasıyla bunaltıcı hale gelen sıcak hava, vatandaşların sokakta nefes almasını bile zorlaştırırken hayvanları da olumsuz etkiliyor. Sokak hayvanları gölgeler ve süs havuzlarının etrafında yatarak serinlemeye çalışırken, evlerinin bahçesinde kedi ve köpek besleyen vatandaşlar da onları hortumlarla ve yapay havuzlara sokarak serinletiyor. Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan kuaför Şenay Göktürk'ün Şila ismini verdiği köpeği de sıcaktan her bunaldığında bahçede kendisi için kenara ayrılan çocuk havuzuna girerek serinliyor. Bu sıcak günlerde bunalan köpeğinin bu şekilde serinlemesini sağlayan Göktürk, bahçesinde beslediği köpeğini bazen mecburen günde 2- 3 kez yıkamak zorunda kaldığı söyledi.

'SOKAK HAYVANLARINI UNUTMAYALIM'

Şenay Göktürk, hayvanların sıcak hava nedeniyle çok zorlandığını belirterek, sokak hayvanları için de mutlaka etrafa su ve mama koyduğunu söyledi. Sıcak günlerde vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden Göktürk, Sıcaktan çok bunalan 2 köpeğimiz var. Sokak köpekleri de öyle, genellikle hepsine su bırakıyoruz, beslemeye çalışıyoruz. Halkımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Bizim kendi köpeklerimiz bile çok bunaldığı için günde 2- 3 sefer yıkamak zorunda kalıyoruz. Sokak hayvanlarına karşı da duyarlı olalım. Onların sularını, yemeklerini eksik etmeyelim dedi.