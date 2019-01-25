Antalya Kayıp Buse'nin Çantası Bulundu-fotoğraflar
2 saat önce
Hortumun dereye uçurduğu otomobildeki Buse aranıyor (5)KAYIP KIZIN ÇANTASI BULUNDUAntalya'da, dün meydana gelen fırtına sonrası Kemer ilçesindeki Ağva Deresi'ne savrulan park halindeki otomobilde bulunan Kader Buse Acar'ın çantası bulundu.
Hortumun dereye uçurduğu otomobildeki Buse aranıyor (5)
KAYIP KIZIN ÇANTASI BULUNDU Antalya
'da, dün meydana gelen fırtına sonrası Kemer
ilçesindeki Ağva
Deresi'ne savrulan park halindeki otomobilde bulunan Kader Buse Acar'ın çantası bulundu.
Arama çalışmaları sırasında Kader Buse Acar'a ait olduğu düşünülen bir çanta bulundu. Otomobilin dereye uçtuğu noktada bulunan çantanın içerisinde küpe, gözlük, tarak, şarj cihazı, kaban, hırka ve atkı olduğu görüldü. Jandarma
ekiplerinin teşhis için görüştüğü baba Ahmet Acar
, çantanın ve içindekilerin kızına ait olduğunu söyledi.
FOTOĞRAFLI
ANTALYA,(DHA
)
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(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:10 Kaynak: DHA
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