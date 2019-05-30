ANTALYA Kayıp oğlunu sokaklarda arıyor

Kayıp oğlunu sokaklarda arıyorAntalya'da okuyan oğlu Eyyüphan Yıldız'dan (20) 10 gündür haber alamayan İhsan Yıldız, bulmak için sokak sokak arıyor. İhsan Yıldız, Ulaşamadığım her gün için ölüyorum dedi.Adana'da balıkçılık yaparak geçimini sağlayan İhsan Yıldız, 3 çocuğundan en büyüğü Eyyüphan Yıldız'dan 10 gündür haber alamayınca Antalya'ya gelip polise kayıp başvurusunda bulundu. Yıldız, oğlunun 2 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Sivil Havacılık İşletme Bölümü'nü kazandığını belirterek, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'ndeki bir öğrenci evinde yaşamaya, üniversitede de eğitimine başladı. Kendisiyle sürekli telefonla görüşüyorduk. En son 19 Mayıs tarihinde kaldığı evden çıkan oğluma ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundum dedi.Oğluyla en son 18 Mayıs'ta telefonla konuştuğunu belirten İhsan Yıldız, kaybolduğu ortaya çıkınca hemen Antalya'ya geldiğini ve aramaya başladığını söyledi. Sosyal medya başta olmak üzere oğlunu aramadığı yer kalmadığını söyleyen Yıldız, Oğlumun kıyafetlerini giyip, sokağa çıkıyorum. Son olarak ormanlık bir alandan paylaşım yapmış. Ayrıca bir restoranın güvenlik kameralarına yansıdığı görülüyor dedi. Oğlundan gelecek güzel bir habere ihtiyacı olduğunu belirten Yıldız, Ulaşamadığım her gün için ölüyorum dedi.